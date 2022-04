Na vzhodu in jugu Ukrajine kljub veliki noči nadaljevanje spopadov

Ljubljana/Kijev, 23. aprila - Upanje, da bi v Ukrajini ob pravoslavni veliki noči potihnilo orožje, se ni uresničilo, za kar Kijev in Moskva obtožujeta drug drugega. Po navedbah Kijeva so ruske sile tudi to noč nadaljevale z napadi vzdolž celotne fronte na vzhodu Ukrajine, nadaljevalo se je tudi obstreljevanje Mariupolja. Iz slednjega naj bi sicer danes le izvedli evakuacije.