Atlanta znižala zaostanek, Milwaukee in Phoenix povedla

Atlanta, 23. aprila - Košarkarji Atlante so v prvem krogu končnice severnoameriške lige NBA ugnali Miami s 111:110 in znižali izid v zmagah na 1:2. Branilci naslova Milwaukee Bucks so v Chicagu ugnali domačo ekipo kar s 111:81, prva ekipa rednega dela Phoenix pa se je s 114:111 veselil v Miamiju. Obe ekipi sta povedli z 2:1 v zmagah.