Ljubljana, 23. aprila - Nogometaši Litije in Dobovca so dobili drugi tekmi polfinala 1. SFL. Litijani so s 6:2 slavili na Vrhniki in povedli 2:0 v zmagah. Dobovec je tesno z 1:0 zmagal na Ptuju in poravnal izid s Hišo daril Ptuj na 1:1. Tretji tekmi bosta na sporedu v torek.