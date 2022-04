Spregledana vrednost grozljivk v fokusu teoretičnega dela Kurje polti

Ljubljana, 23. aprila - V sklopu festivala žanrskega filma Kurja polt je v petek v Kinodvoru potekala 5. Konferenca kultnega filma v sodelovanju z angleško Univerzo Northumbria. Predavatelja Kate Egan in Johnny Walker sta se osredotočila na pomen igralske predstave v grozljivkah, ki so spregledan žanr, in status britanske grozljivke v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja.