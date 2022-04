Primorske novice o pivški plinski farsi (23. 4.)

Koper, 22. aprila - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Kapital ni premagal narave piše, da je leta 2015 ministrstvo za okolje in prostor od Občine Pivka zahtevalo, naj razveljavi člen odloka, s katerim je v krajinskem parku Pivška presihajoča jezera prepovedala gradnjo novih infrastrukturnih ureditev. To pa je zahtevalo, čeprav naj bi bilo varuh okolja in prostora.