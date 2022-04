Kamnik, 22. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja so tudi na drugi finalni tekmi državne odbojkarske lige premagali moštvo Calcita Volleyja. V Kamniku so bili po preobratu boljši s 3:2 (20, 24, -22, -22, -9) in so le še zmago oddaljeni od 18. naslova državnih prvakov.