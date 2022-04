Konjičanke boljše od Mariborčank

Ljubljana, 22. aprila - Košarkarice iz Slovenskih Konjic so na prvi tekmi zadnjega kroga v skupini za prvaka v 1. SKL premagale Mariborčanke s 62:52. Igralke iz štajerske prestolnice so kljub današnjemu porazu osvojile končno peto mesto v državnem prvenstvu, Konjičanke pa so sezono 2021/22 zaključile tik za njimi.