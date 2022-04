Povzročitelj prometne nesreče v Mariboru pobegnil s kraja dogodka

Maribor, 22. aprila - Mariborski prometni policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je danes ob 14.20 zgodila v Mariboru, in sicer na prehodu za pešce na Ulici Moša Pijada 6. V nesreči sta bila udeležena peška in voznik osebnega avtomobila, ki je s kraja dogodka pobegnil, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.