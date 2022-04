Prvaki osmih strank na zadnjem predvolilnem televizijskem soočenju tudi o razdvojenosti v Sloveniji in aferah

Ljubljana, 22. aprila - Na zadnjem televizijskem soočenju pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami so predsedniki strank še zadnjič pred volilnim molkom soočili mnenja. Prvaki strank so se med drugim pogovarjali o razdvojenosti v Sloveniji, napakah DVK glede glasovnic iz tujine, morebitnem izpodbijanju volilnega rezultata, aferah in prevzemanju politične odgovornosti.