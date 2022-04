Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Mirnu v polnem teku

Miren, 24. aprila - Dela za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju naselja Miren so v polnem teku. V naselju je večji del kanalizacijskega omrežja že zgrajen. Občina Miren-Kostanjevica želi na kanalizacijski sistem priključiti vse objekte v aglomeraciji, so sporočili iz mirensko-kostanjeviške občine.