Epidemija covida-19 še vedno ogroža onkološke bolnike

Ljubljana, 22. aprila - Epidemija covida-19, ki je dve leti krojila naš vsakdan, kljub umirjanju epidemičnih razmer še vedno ogroža onkološke bolnike, so opozorili na današnjem spletnem pogovoru, ki ga je pripravila STA v sodelovanju z združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo L&L. Zato še vedno pozivajo k previdnosti in upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov.