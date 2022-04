HSE in slovenska policija s sporazumom o sodelovanju

Ljubljana, 22. aprila - Predstavniki Holdinga slovenske elektrarne (HSE) in policije so danes podpisali sporazum o sodelovanju pri zagotavljanju varnostnih ukrepov za obvladovanje varnostnih tveganj in zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter učinkovitejšega odpravljanja posledic kaznivih dejanj, prekrškov in drugih varnostnih pojavov v družbah HSE.