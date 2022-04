Del glasovnic za Buenos Aires se je izgubil, DVK z nadomestno rešitvijo za volivce

Ljubljana, 22. aprila - Državna volilna komisija (DVK) se je seznanila s težavo pri dostavi volilnega gradiva na veleposlaništvo Slovenije v Buenos Airesu v Argentini. Del glasovnic se je namreč nekje izgubil. DVK bo zato pristojne organe obvestila o utemeljenem sumu odtujitve volilnega gradiva. Za volivke in volivce pa so našli rešitev, so sporočili z DVK.