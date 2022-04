K odstopu Rebernikove in Whatmougha pozivajo tudi v več novinarskih organizacijah

Ljubljana, 22. aprila - Četrtkovo predvolilno soočenje na TV Slovenija (TVS) po mnenju več novinarskih organizacij pomeni kršitev poklicnih meril, standardov in zakona o RTV Slovenija in ni vredno javne televizije. Od odgovorne urednice informativnega programa TVS Jadranke Rebernik in generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha zato zahtevajo odstop.