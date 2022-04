V Vesni upajo, da bodo ljudje volili nepreračunljivo in iskreno

Ljubljana, 22. aprila - Vesna - zelena stranka je predvolilno kampanjo danes sklenila v Čolnarni v ljubljanskem parku Tivoli, kjer so svojo zgodbo tudi začeli. Kot so spomnili, so namreč prav tam pred štirimi meseci najavili ustanovitev nove zelene stranke. Ponosni so na delo, ki so ga opravili od takrat, a po drugi strani kritični do poteka same predvolilne kampanje.