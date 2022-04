Na zadnjem soočenju Radia Slovenija med drugim o oblikovanju vlade in zdravstvu

Ljubljana, 22. aprila - Predstavniki strank, ki na volitvah v DZ kandidirajo v vseh volilnih enotah, so na Radiu Slovenija še zadnjič soočili svoja mnenja. Med drugim so razpravljali o oblikovanju nove koalicije in težavah v zdravstvu, kjer del strank rešitev vidi v vključevanju zasebnikov v javni zdravstveni sistem, del pa v krepitvi javnega zdravstva.