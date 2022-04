Povežimo Slovenijo prepričani, da bodo sooblikovali prihodnjo politiko

Ljubljana, 22. aprila - Predstavniki gibanja Povežimo Slovenijo (PoS) so v zadnjem predvolilnem nagovoru na Prešernovem trgu v Ljubljani izrazili zadovoljstvo nad ugodnimi predvolilnimi napovedmi. Prepričani so, da bodo prestopili parlamentarni prag in da bodo dejaven akter pri oblikovanju prihodnjih politik Slovenije.