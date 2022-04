Powllove izjave potisnile newyorške borze v rdeče

New York, 22. aprila - Osrednji indeksi na newyorških borzah so po prvi uri in pol trgovanja pod izhodiščem. Tudi na razpoloženje ameriških vlagateljev po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vpliva izjava predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla, da je blizu nov dvig obrestnih mer.