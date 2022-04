Izpolnjene volilne glasovnice se morajo iz tujine v Slovenijo vrniti do 3. maja

Ljubljana, 22. aprila - Slovenci, ki bodo v nedeljo začasno v tujini ali imajo tam stalno prebivališče, morajo izpolnjene glasovnice na pošto oddati v nedeljo do 19. ure, v Slovenijo pa morajo prispeti do 3. maja do 12. ure. Po poročanju medijev številni glasovnic sicer še niso prejeli. Razlog naj bi bil v zamudah pri tisku glasovnic zaradi malomarnosti uslužbenke DVK.