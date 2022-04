Donbas za Rusijo geostrateškega in gospodarskega pomena

Moskva, 23. aprila - Ruska vojska, ki je v začetku tedna začela novo obsežno ofenzivo na vzhodu Ukrajine, skuša prevzeti popoln nadzor v Donbasu. Območji regij Doneck in Lugansk sta za Kremelj strateški, politični in gospodarski cilj, Moskva pa ofenzivo v Ukrajini predstavlja kot operacijo za zaščito rusko govorečega prebivalstva in "osvoboditev" Donbasa.