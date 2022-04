Stranke KUL in Gibanje Svoboda zagotavljajo, da bodo sestavile trdno levosredinsko vlado

Ljubljana, 22. aprila - Stranke Gibanje Svoboda, Levica, SD, SAB in LMŠ, ki se na volitvah potegujejo za vstop v DZ, so na skupni novinarski konferenci še zadnjič pozvale k udeležbi na nedeljskih volitvah. Zagotovile so, da med njimi ni nesoglasij in da delujejo kot dobro uigrana ekipa, ki bo po volitvah sestavila stabilno levosredinsko vlado.