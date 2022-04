Vreme: Padavine bodo ponehale

Ljubljana, 22. aprila - Zvečer bodo padavine ponehale, ponekod se bo prehodno delno zjasnilo. Ponekod po nižinah bo lahko prehodno nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, več možnosti za sonce bo popoldne. Pojavljale se bodo manjše krajevne padavine, v vzhodnih krajih bo večinoma suho. Sredi dneva bo zapihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperatur bodo od 12 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severovzhodni Sloveniji bo povečini suho, drugod bodo občasno krajevne padavine, ki bodo močnejše v zahodnih krajih. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. V ponedeljek bo spremenljivo, predvsem v zahodni polovici Slovenije tudi pretežno oblačno. V zahodni in severni Sloveniji bodo predvsem sredi dneva in popoldne krajevne plohe, drugod bo večinoma suho. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Ciklon nad severnim Sredozemljem in severozahodnim Balkanom se polni, hladni zrak v višinah se počasi umika proti vzhodu. K nam bo začel prehodno dotekati nekoliko manj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine. V krajih vzhodno od nas bo večinoma suho. Ob Jadranu bo zapihal šibak jugo.