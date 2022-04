Z izjemo Rusinj na letošnjem rokometnem EP vse najboljše

Ljubljana, 22. aprila - Znane so vse ženske rokometne reprezentance, ki bodo nastopile na letošnjem evropskem prvenstvu med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Na zaključni turnir so se uvrstile vse favorizirane izbrane vrste, izjema je le Rusija, ki je bila zaradi vojne agresije Rusije na Ukrajino izključena iz dodatnih kvalifikacij.