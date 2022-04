Ljubljana, 22. aprila - Indeks SBI TOP je danes pridobil 0,10 odstotka in se ustavil pri 1175,64 točke. Borzni posredniki so sklenili za 1,74 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke, in sicer 704.560 evrov. Delnice novomeškega farmacevta so se podražile za 0,22 odstotka.