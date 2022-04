Lani spet rast prepeljanega tovora po slovenskih cestah

Ljubljana, 23. aprila - Cestna tovorna vozila, registrirana v Sloveniji, so lani prepeljala 98,9 milijona ton blaga in opravila 25 milijard tonskih kilometrov, kažejo podatki statističnega urada. V primerjavi z letom 2020, ko je bilo opaziti rahel upad, so te številke višje za devet oz. deset odstotkov.