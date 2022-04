Murska Sobota, 22. aprila - Ljutomerski policisti so v četrtek okrog 8. ure med varovanjem državne meje v naselju Veščica ustavili kombinirano vozilo srbskih registrskih oznak. Pri kontroli vozila in potnikov so ugotovili, da je 41-letni Srb v vozilu nezakonito prevažal enajst tujcev različnih narodnosti, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.