Sodišče 32-letnici za uboj babice v Bertokih odredilo obvezno zdravljenje

Koper, 22. aprila - Sodni senat Okrožnega sodišča v Kopru je danes odločil, da je 32-letnica, obtožena uboja babice aprila lani v Bertokih, dejanje storila, a zaradi duševne motnje ni imela v oblasti svojega ravnanja. Odredil ji je ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v zdravstvenem zavodu za največ pet let. Do pravnomočnosti so storilki podaljšali pripor.