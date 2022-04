Mesec pred volitvami izpostavil borbenost Levice

Ljubljana, 22. aprila - Koordinator stranke Levica Luka Mesec je v izjavi ob zaključku kampanje poudaril, da so že med volilno kampanjo svoje bodoče koalicijske partnerje prepričali v vseh pet ključnih projektov. Zatrdil je še, da je Levica stranka, ki se bori in je na strani delavca, upokojenca, študenta ter prekarca, kar so po njegovem mnenju tudi dokazali.