Z vrtnicami burbonkami se znova prebuja Festival vrtnic v Novi Gorici

Nova Gorica, 22. aprila - Med 30. aprilom in 22. majem bo v Novi Gorici in bližnji okolici potekal 17. Festival vrtnic. Festival bo ponujal pisano paleto različnih strokovnih in kulturnih prireditev in doživetij, povezanih z vrtnicami. Obiskovalce pa na Kostanjevici čakajo burbonke, rožni nasadi v mestu, razstave, delavnice, koncerti in okusna kulinarična ponudba.