Krški svetniki z rebalansom povečali načrtovane prihodke za dober milijon evrov

Krško, 22. aprila - Krški občinski svetniki so na četrtkovi redni seji med drugim sprejeli rebalans letošnjega proračuna in zaključni račun proračuna za preteklo leto. Prihodki z rebalansom znašajo 46,8 milijona evrov in se tako povečujejo za dober milijon evrov. Odhodki v rebalansu znašajo 49,1 milijona evrov in se povečujejo za nekaj več kot 1,2 milijona evrov.