ZN: V Ukrajini vse več dokazov o ruskih vojnih zločinih

Ženeva, 22. aprila - Združeni narodi so danes obtožili rusko vojsko, da je od začetka invazije v Ukrajini zagrešila vojne zločine in opozorili, da so bila poteptana načela humanitarnega prava. Inšpektorji ZN so v ukrajinskem mestu Buča na obrobju Kijeva potrdili poboje 50 civilistov, so sporočili v uradu visokega komisariata ZN za človekove pravice.