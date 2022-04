Piran, 23. aprila - V Piran se po treh letih ta konec tedna vrača solinarski praznik. Etnološka, izobraževalna in kulturna prireditev, ki so prirejajo že skoraj dve desetletji, se bo danes in v nedeljo odvijala na različnih prizoriščih v mestu Piran ter v Sečoveljskih in Strunjanskih solinah.