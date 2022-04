V občini Ribnica se želijo postaviti na turistični zemljevid Slovenije

Ribnica, 24. aprila - V občini Ribnica ugotavljajo, da do zdaj niso bili prepoznani kot turistično zanimiva občina, saj se je temu področju posvečalo premalo pozornosti, zato želijo to spremeniti. V ta namen je občinski svet nedavno sprejel strategijo trajnostnega razvoja turizma, s katero želijo Ribnico prikazati še kot kaj več kot zgolj kraj suhe robe in lončarstva.