Velika Britanija in Indija dogovorili partnerstvo na področju obrambe in varnosti

New Delhi, 22. aprila - Velika Britanija in Indija sta se dogovorili o novem in razširjenem obrambnem in varnostnem partnerstvu, je danes po pogovorih z indijskim kolegom Narendro Modijem v New Delhiju dejal britanski premier Boris Johnson. Dosežen je bil tudi napredek pri sklepanju sporazuma o prosti trgovini, sta po poročanju agencij poudarila premierja.