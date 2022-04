Sočo po onesnaženju znova odprli za plovbo

Kobarid, 22. aprila - Intervencijske službe so iz Soče po nesreči v TKK Srpenica odstranili vse pregrade za lovljenje iztekle snovi. Davi ob 10. uri so reko znova odprli tudi za plovbo, je povedal poveljnik Civilne zaščite Bovec Edi Melinc, ki je koordiniral akcijo. Službe v TKK in pristojne organe še čaka delo, policija nadaljuje preiskavo, občani pa so vznemirjeni.