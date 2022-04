Spor med Plenkovićem in Milanovićem privedel do vladnega bojkota predsednika države

Zagreb, 22. aprila - Na Hrvaškem so nesoglasja med predsednikom Zoranom Milanovićem in premierjem Andrejem Plenkovićem ta teden dosegla vrhunec. Razlog za spor, ki ga spremljajo tudi hude žaljivke, je zahteva za pomilostitev bivših agentov jugoslovanske tajne službe Udba Josipa Perkovića in Zdravka Mustača, ki sta sodelovala pri atentatu na hrvaškega disidenta.