Anketa Ninamedie za več medijev: SAB in LMŠ pod parlamentarnim pragom

Ljubljana, 22. aprila - Po zadnji volilni napovedi, ki jo je za časnika Dnevnik in Večer pripravila agencija Ninamedia, se največja podpora na volitvah v DZ obeta strankama Gibanje Svoboda in SDS. Gibanje Povežimo Slovenijo ima že več dni dovolj podpore za prestop parlamentarnega praga, usoda LMŠ in SAB pa je negotova.