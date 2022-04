Snežne razmere v visokogorju

Možni bodo posamezni plazovi suhega snega, popusti lahko tudi kakšna kloža. Čez dan se bo nov sneg ponekod ojužil, zato bodo možni tudi manjši do srednje veliki spontani plazovi mokrega snega. Nižje bo snežna odeja ostala dobro povezana in stabilna.

Snežne razmere: V gorah je bilo v zadnjih dneh dneh razmeroma hladno vreme. Včeraj se je nekoliko otoplilo, ničta izoterma se je čez dan dvignila do nadmorske višine okoli 2000 metrov. Razmere so bile tipično spomladanske. Nov sneg, ki je zapadel v noči na torek, se je večinoma stalil ali preobrazil. Danes so v gorah znova padavine, meja sneženja je trenutno na nadmorski višini okoli 1800 metrov, občasno se spusti tudi nekaj 100 metrov nižje. Do sedaj je zapadlo do 10 centimetrov bolj ali manj suhega snega. Obenem piha tudi zmeren jugovzhodnik, ki okoli grebenov in sedel ustvarja manjše klože. Nižje se zaradi odjuge z dežjem stara snežna odeja še naprej talila.

Predviden razvoj vremena: Danes bo oblačno s padavinami, v visokogorju bo snežilo, v sredogorju pa večinoma deževalo. Večina vrhov bo v oblakih. Popoldne bodo padavine oslabele in proti večeru večinoma ponehale. Pihal bo večinoma vzhodni do jugovzhodni veter, ki se bo popoldne obračal v južno do jugozahodno smer. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 2, na 2500 metrov pa okoli -2 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, vrhovi bodo občasno v oblakih, nekaj možnosti za sonce bo predvsem na vzhodu popoldne. Bolj oblačno bo v zahodnih in južnih Julijcih. Predvsem v Julijskih Alpah ter zahodnih in osrednjih Karavankah bodo občasno manjše krajevne padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini med 1600 in 1900 metrov. Pihal bo sprva šibak jugozahodnik, ki se bo čez dan krepil. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 5, na 2500 metrov pa okoli 0 stopinj Celzija. V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bodo zlasti na območju Julijcev in zahodnih Karavank obilnejše padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1900 metrov. Pihal bo zmeren do močan južni do jugozahodni veter. Tudi v nedeljo čez dan bo ostalo spremenljivo, vrhovi bodo pogosto v oblakih. Občasno bodo plohe, popoldne je možna tudi kakšna nevihta. Še bo pihal okrepljen jugozahodnik, ki bo le malo oslabel. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 4, na 2500 metrov pa okoli -3 stopinj Celzija. Vreme se tudi v ponedeljek še ne bo čisto ustalilo, a bo padavin razmeroma malo. Občasno bodo še krajevne plohe. Bo pa precej spremenljive kopaste oblačnosti. Še bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik.