WHO: Tretjina ukrajinskih kroničnih bolnikov brez dostopa do zdravstva

Lvov/Kijev, 22. aprila - Po dveh mesecih vojne v Ukrajini nova raziskava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) priča o uničujoči humanitarni in zdravstveni krizi ter hudih izzivih, s katerimi se sooča ukrajinski zdravstveni sistem. Vsako tretje gospodinjstvo, v katerem živi vsaj ena oseba s kronično boleznijo, nima dostopa do zdravil in oskrbe.