Dolenjski in posavski sindikalisti bodo ob 1. maju opozorili na zastali socialni dialog in krčenje delavskih pravic.

Novo mesto, 22. aprila - Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Dolenjske, Bele krajine in Posavja bo praznik dela po dveletnem covidnem premoru obeležila s tradicionalnima območnima prvomajskima slovesnostima na Debencu pri Mirni in na Lisci nad Sevnico. Na teh bodo opozorili na zastali socialni dialog, krčenje delavskih pravic in druge probleme.