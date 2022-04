Ljubljana/Beograd, 24. aprila - Teden dni po katoliških in evangeličanskih vernikih danes veliko noč obeležujejo še pravoslavni kristjani. Danes zjutraj in dopoldne bo tako po pravoslavnih cerkvah potekala slovesna velikonočna liturgija. Patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfirije je v poslanici izpostavil vojne in dejal, da vsaka izmed njih proizvaja samo poražence.