Zaradi preprodaje heroina 21-letnik v pripor

Ljubljana, 22. aprila - Bežigrajski policisti so v torek na terenu zalotili 21-letnega Ljubljančana, ki je drugi osebi prodal prepovedano drogo heroin. Osumljenca, ki je bil do sedaj že dvakrat pravnomočno obsojen zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, so privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.