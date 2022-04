V Kočevju podaljšali čas brezplačne uporabe prevozov na zahtevo

Kočevje, 23. aprila - V občini Kočevje so se odločili, da bodo brezplačno obdobje prevozov na zahtevo, ki naj bi ga po prvotnih napovednih zaključili v nedeljo, podaljšali do vključno 8. maja. S tem želijo zagotoviti možnost še širšega testiranja sistema in lažji prehod na plačljivo obdobje po praznikih, so sporočili iz občine.