Celjska občina se nadeja državnih sredstev za turistično brv

Celje, 23. aprila - Celjska občina je na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah na gospodarsko ministrstvo prijavila projekt gradnje turistične brvi med Grajskim in Miklavškim hribom. Kot so za STA povedali na občini, se tako nadejajo pridobitve do dva milijona evrov.