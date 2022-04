Sip Šempeter lani z visoko rastjo obsega poslovanja in prodaje

Šempeter v Savinjski dolini, 24. aprila - Družba Sip Šempeter, ki je specializirana za razvoj in proizvodnjo kmetijske mehanizacije, je lani zabeležila visoko rast obsega poslovanja in prodaje. Čisti prihodki od prodaje so znašali 42,1 milijona evrov, kar je 30 odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček pa se je povečal za 46 odstotkov na 4,2 milijona evrov.