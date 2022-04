Maribor 11 dni v znamenju kulinaričnih doživetij Wine & Dine

Maribor, 22. aprila - V štajersko prestolnico in njeno okolico danes prihaja 11-dnevni projekt vrhunske ponudbe kulinarike in vina Wine & Dine Maribor. Zavod za turizem Maribor je namreč v štiri degustacijske kategorije povezal 24 gastronomskih ponudnikov - nagrajenih štajerskih vinarjev, vrhunskih restavracij in chefov, gostiln s tradicijo in turističnih kmetij.