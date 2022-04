Sočo bodo po onesnaženju še opazovali

Bovec/Kobarid, 22. aprila - Po četrtkovi nesreči, ko se je iz tovarne TKK v Sočo izlilo več ton snovi, potrebne za proizvodnjo cementa, bodo pristojne službe stanje reke še naprej opazovale. Poveljnik Gasilske zveze Kobarid Andraž Mašera je danes za STA dejal, da so zaradi napovedanega dežja in zvišanja vodostaja iz Soče odstranili zaščitno zaveso. Občani pa so vznemirjeni.