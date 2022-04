Vreme: Danes dopoldne oblačno in deževno

Ljubljana, 22. aprila - Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bo dež od juga oslabel, oblačnost se bo trgala in nastajale bodo krajevne plohe. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo manjše krajevne padavine, v vzhodnih krajih bo večinoma suho. Sredi dneva bo zapihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 13 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. V vzhodni Sloveniji bo povečini suho, drugod bodo občasno krajevne padavine, ki bodo močnejše v nedeljo zlasti na zahodu. Pihal bo južni do jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je plitev ciklon, vremenska fronta se od juga pomika čez Slovenijo.. Od juga priteka k nam vlažen zrak.

Biovreme: Danes in v soboto bo vremenski vpliv obremenilen, veliko ljudi bo imelo značilne vremensko pogojene težave, ki se bodo kazale kot slabo počutje, povečan nemir, razdražljivost in utrujenost.