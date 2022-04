Azijske borze zaradi komentarjev predsednika Feda v rdečem

Tokio, 22. aprila - Azijske borze so sledile četrtkovemu dogajanju na newyorških borzah in so trgovanje v tem tednu sklenile v rdečem. Na razpoloženje vlagateljev je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vplivala izjava predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla, da je blizu nov dvig obrestnih mer.