Ljubljana, 22. aprila - Novinarska konferenca Inštituta 8. marec, na kateri bodo predstavili strukturo članov Povežimo Slovenijo, opozorili na kršenje volilne pravice na primeru glasovanja iz tujine in govorili o tem, kaj imata predsednik vlade Janez Janša in Donald Trump potencialno skupnega, bo danes ob 9.40 na Trgu Republike v Ljubljani, so sporočili z inštituta.